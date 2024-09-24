Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников GPS

Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.
Компании Astranis, Axient, L3Harris Technologies и Sierra Space были отобраны для подачи предложений в рамках программы Resilient GPS (R-GPS), которая направлена на изучение создания небольших и более доступных спутников GPS.
Потенциально запуск нового космического аппарата в рамках программы R-GPS может состояться в 2028 году. Для этого Пентагон выберет одного или нескольких из четырех имеющихся поставщиков.
Ранее издание со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщило, что Космические силы Соединенных Штатов борются с техническими проблемами в модернизации обычных спутников GPS и наземных системах, которые могут привести к задержкам в поставках 24 космических аппаратов следующего поколения, обеспечивающих поддержку M-кода.