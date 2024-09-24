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19:19, 24 сентября 2024Наука и техника

Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников GPS

Космические силы США отобрали компании для создания малых спутников GPS

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Компании Astranis, Axient, L3Harris Technologies и Sierra Space были отобраны для подачи предложений в рамках программы Resilient GPS (R-GPS), которая направлена ​​на изучение создания небольших и более доступных спутников GPS.

Потенциально запуск нового космического аппарата в рамках программы R-GPS может состояться в 2028 году. Для этого Пентагон выберет одного или нескольких из четырех имеющихся поставщиков.

Ранее издание со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщило, что Космические силы Соединенных Штатов борются с техническими проблемами в модернизации обычных спутников GPS и наземных системах, которые могут привести к задержкам в поставках 24 космических аппаратов следующего поколения, обеспечивающих поддержку M-кода.

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      Иван Потапов
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