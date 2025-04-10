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15:14, 10 апреля 2025Путешествия

Мужчина жестоко избил отдыхающую во Вьетнаме россиянку за шутку

Во Вьетнаме мужчина жестоко избил россиянку со словами «какая ты девушка?»
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Отдыхающую во Вьетнаме российскую туристку жестоко избили за шутливую драку с подругой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Россиянка по имени Лада рассказала, что 8 апреля гуляла вместе с приятельницей по Нячангу. Девушки смеялись, что-то громко обсуждали и в шутку дрались, а затем подруга Лады зашла в магазин.

Когда девушка осталась на улице одна, к ней подошел неизвестный русскоговорящий мужчина и заявил, что она ведет себя с подругой неподобающим образом. «После этого он начал избивать россиянку ногами и на ее крики, что девушек бить нельзя, отвечал ей: "Какая ты девушка?" Затем нападавший быстро скрылся», — говорится в сообщении.

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Туристку экстренно доставили в местную больницу, где медики диагностировали ей перелом руки в трех местах, вывих, а также гематомы и ссадины. Соотечественнице также провели срочную операцию за более чем 100 тысяч рублей.

В настоящее время девушка планирует продолжить лечение в медучреждении. Ежедневно ей нужно платить по семь тысяч рублей за курс обезболивающих.

Ранее россиянин под воздействием запрещенных веществ избил мужчину в аэропорту Таиланда и попал на видео. Инцидент произошел с 20-летним жителем Ставрополья Радомиром П., который популярен в модной индустрии на протяжении трех лет и снимается в азиатской рекламе автомобилей.

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