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19:21, 10 апреля 2025Бывший СССР

На Украине мужчина покусал военкома

В Ивано-Франковске мужчина укусил за ногу военкома, сопротивляясь мобилизации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Ивано-Франковске на Украине мужчина укусил за ногу военкома, сопротивляясь мобилизации. Об этом сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) городской территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

По данным военкомов, они остановили мужчину 1988 года рождения, который отказался предъявить им военно-учетные документы. После этого он оказал сопротивление работникам ТЦК и укусил одного из них за ногу, которую тот повредил на передовой.

«На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему — укус в область ноги», — утверждается в сообщении ведомства. Отмечается, что впоследствии мужчина был задержан и доставлен в военкомат.

В ТЦК также напомнили, что военкомы имеют право применять силу против граждан в случае задержания лица, оказывающего сопротивление. Кроме того, физическое воздействие в данном случае назвали вынужденным.

Ранее стало известно, что украинские военкомы захотели мобилизовать русского космонавта Алексея Зубрицкого, который в настоящее время находится на Международной космической станции (МКС).

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