Попытка нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске попала на видео

Попытка нападения иностранца на двух сотрудников полиции в Обнинске попала на видео. Ролик публикует Baza.
На кадрах видно, как мужчина приближается к одному из силовиков и одновременно сбрасывает с себя куртку. Инспектор ДПС в это время пятится назад, держа в руках пистолет. Его коллега также держит при себе оружие.
Как уточнило издание, у злоумышленника при себе был пистолет. Его смогли задержать только после предупредительных выстрелов.
Предварительно, мужчина является гражданином Белоруссии. На момент задержания он был пьян.