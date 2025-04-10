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17:23, 10 апреля 2025Силовые структуры

Попытка нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске попала на видео

Появилось видео попытки нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

Попытка нападения иностранца на двух сотрудников полиции в Обнинске попала на видео. Ролик публикует Baza.

На кадрах видно, как мужчина приближается к одному из силовиков и одновременно сбрасывает с себя куртку. Инспектор ДПС в это время пятится назад, держа в руках пистолет. Его коллега также держит при себе оружие.

Как уточнило издание, у злоумышленника при себе был пистолет. Его смогли задержать только после предупредительных выстрелов.

Предварительно, мужчина является гражданином Белоруссии. На момент задержания он был пьян.

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