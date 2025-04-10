Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

В Обнинске задержали иностранца за попытку напасть с пистолетом на полицейских

В Обнинске мужчина пытался напасть с пистолетом на двух сотрудников полиции. Его смогли задержать только после предупредительных выстрелов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленник находился за рулем автомобиля и был пьян. Когда стражи порядка собирались задержать его, он вырвался и решил напасть на них.

Полицейским пришлось открыть огонь в воздух, только тогда правонарушитель успокоился. По предварительным данным, он гражданин Белоруссии.

Ранее подросток напал с ножом на пост ДПС в Чечне. Сначала он вонзил лезвие в грудь 38-летнему прапорщику, затем кинулся на его 20-летнего напарника. Обоих полицейских доставили в больницу с ранениями, одного спасти не удалось.