Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:12, 10 апреля 2025Силовые структуры

Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

В Обнинске задержали иностранца за попытку напасть с пистолетом на полицейских
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Обнинске мужчина пытался напасть с пистолетом на двух сотрудников полиции. Его смогли задержать только после предупредительных выстрелов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленник находился за рулем автомобиля и был пьян. Когда стражи порядка собирались задержать его, он вырвался и решил напасть на них.

Полицейским пришлось открыть огонь в воздух, только тогда правонарушитель успокоился. По предварительным данным, он гражданин Белоруссии.

Ранее подросток напал с ножом на пост ДПС в Чечне. Сначала он вонзил лезвие в грудь 38-летнему прапорщику, затем кинулся на его 20-летнего напарника. Обоих полицейских доставили в больницу с ранениями, одного спасти не удалось.

    Обсудить
    Продолжение в новости Попытка нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске попала на видео
    Последние новости

    «Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

    Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

    Назван поднимающий настроение цвет одежды

    Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

    «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

    Международные резервы России рекордно выросли

    Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

    Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

    В США заявили о непробиваемости альянса России и Китая

    Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше