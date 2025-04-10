Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 10 апреля 2025Экономика

Производство спирта в России упало

«Ъ»: В первом квартале 2025-го производство спирта в России сократилось на 12 %
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В первом квартале 2025-го производство спирта в России упало. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

С января по март в стране произвели 12,94 миллиона декалитров пищевого спирта — в годовом выражении сокращение составило 12 процентов. Отгрузки при этом упали на 25 процентов год к году, до 8,39 миллиона декалитров.

Эта тенденция совпала с сокращением разлива алкоголя — как отмечают в Росалкогольтабакконтроле, в первом квартале 2025 года было выпущено 19,5 миллиона декалитров продукции крепче девяти процентов (минус 20,7 процента). Так, выпуск водки сократился на 22,7 процента, до 12,8 миллиона декалитров, коньяка — на четверть, до 1,4 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий — на 9,2 процента, до 3,6 миллиона декалитров. Рост продемонстрировали лишь вина, которые не так зависят от поставок спирта. Выпуск тихих вин увеличился на 11,5 процента, до 8,4 миллиона декалитров, а игристых — 15,6 процента, до 3,7 миллиона декалитров.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Крупнейший производитель спирта в стране — АО «Росспиртпром» — снизил производство на 23 процента, до 4,6 миллиона декалитров. Второй по объему разлива игрок, ООО «Ренессанс», нарастил объемы на 38 процентов, до 1,49 миллиона декалитров, а третий, АО «Татспиртпром» — сократил производство на 2 процента год к году, до 1,04 миллиона декалитров.

Снижение производства объясняют повышением акцизов на спирт. По словам управляющего ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилла Киракозова, он вырос на 15 процентов, до 750 рублей за литр. Соответственно, акциз на крепкий алкоголь увеличился вместо привычных пяти-семи в среднем на 23 рубля. В свою очередь выросли и минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь.

По данным «Контур.Фокус», за последние четыре года число производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17,17 процента — с 396 до 328. Новых производств за указанный период зарегистрировано всего 17, причем больше всего — в Московской области. Также два новых завода открыто в Северной Осетии, Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Глава Космического командования США обеспокоился размещением ядерного оружия на орбите

    Родившийся в 2154 году американец потребовал большое пособие

    В Конгрессе США испытали облегчение после нового решения Трампа

    Одна популярная пряность оказалась полезна в огороде

    Эстонская православная церковь попросила президента дать оценку закону против нее

    Российская делегация прибыла на переговоры с США

    «Счет идет на десятки тысяч». Российские военные эвакуируют из Курской области тела бойцов ВСУ

    В российском городе пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице

    США начнут слежку за мигрантами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше