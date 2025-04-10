«Ъ»: В первом квартале 2025-го производство спирта в России сократилось на 12 %

В первом квартале 2025-го производство спирта в России упало. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

С января по март в стране произвели 12,94 миллиона декалитров пищевого спирта — в годовом выражении сокращение составило 12 процентов. Отгрузки при этом упали на 25 процентов год к году, до 8,39 миллиона декалитров.

Эта тенденция совпала с сокращением разлива алкоголя — как отмечают в Росалкогольтабакконтроле, в первом квартале 2025 года было выпущено 19,5 миллиона декалитров продукции крепче девяти процентов (минус 20,7 процента). Так, выпуск водки сократился на 22,7 процента, до 12,8 миллиона декалитров, коньяка — на четверть, до 1,4 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий — на 9,2 процента, до 3,6 миллиона декалитров. Рост продемонстрировали лишь вина, которые не так зависят от поставок спирта. Выпуск тихих вин увеличился на 11,5 процента, до 8,4 миллиона декалитров, а игристых — 15,6 процента, до 3,7 миллиона декалитров.

Крупнейший производитель спирта в стране — АО «Росспиртпром» — снизил производство на 23 процента, до 4,6 миллиона декалитров. Второй по объему разлива игрок, ООО «Ренессанс», нарастил объемы на 38 процентов, до 1,49 миллиона декалитров, а третий, АО «Татспиртпром» — сократил производство на 2 процента год к году, до 1,04 миллиона декалитров.

Снижение производства объясняют повышением акцизов на спирт. По словам управляющего ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилла Киракозова, он вырос на 15 процентов, до 750 рублей за литр. Соответственно, акциз на крепкий алкоголь увеличился вместо привычных пяти-семи в среднем на 23 рубля. В свою очередь выросли и минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь.

По данным «Контур.Фокус», за последние четыре года число производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17,17 процента — с 396 до 328. Новых производств за указанный период зарегистрировано всего 17, причем больше всего — в Московской области. Также два новых завода открыто в Северной Осетии, Калининградской области и Санкт-Петербурге.