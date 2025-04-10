Путин призвал лучше разъяснять ситуацию с ипотекой россиянам

Путин призвал заранее разъяснять россиянам ситуацию на рынке ипотеки

Россиянам необходимо лучше разъяснять текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования. Такую цель президент РФ Владимир Путин поставил в ходе встречи с гендиректором института развития ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщается на сайте Кремля.

Спрос на жилье в последнее время снизился, поделился наблюдениями Мутко. Такую тенденцию он оправдывает сворачиванием массовой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. Спад спроса, по его словам, может сказаться на объемах ввода жилья в ближайшие три года. Опасность кроется в том, что, когда ситуация в отрасли улучшится и покупательский интерес вырастет, то на всех желающих может не хватить жилья. «Может как произойти: сейчас многие люди отложили покупку жилья. Депозиты высокие — ушли. (...) И когда в 2027 году, допустим, ситуация изменится, люди начнут забирать из банков деньги, — у нас жилья может не быть в предложении», — допустил Мутко.

Дефицит предложения впоследствии рискует повысить цены, добавил глава страны. Чтобы не допустить этого, по мнению Путина, необходимо растолковать обстановку на рынке россиянам. «Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять», — заявил он. Мутко подтвердил, что данная ответственность лежит на ДОМ.РФ как институте развития.

Опасения по поводу сокращения ввода жилья в России ранее выразил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В свете этого правительство подготовило ряд мер поддержки отрасли, которые уже были представлены президенту.