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21:18, 10 апреля 2025Россия

В Госдуме прокомментировали слова Путина об ипотеке

Депутат Госдумы Лантратова отметила важность разъяснения условий ипотеки в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина об ипотеке. Об этом пишет RT.

Она отметила важность разъяснения условий по кредиту. «Когда люди понимают механизмы ценообразования, условия ипотеки, динамику спроса и предложения, они меньше подвержены панике и действиям спекулянтов», — подчеркнула она.

Как уточнила политик, прозрачность информации снижает риск искусственного ажиотажа, а также позволяет рынку функционировать более стабильно.

Ранее Путин заявил, что россиянам необходимо лучше разъяснять текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования.

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