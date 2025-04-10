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09:39, 10 апреля 2025Мир

В Конгрессе США испытали облегчение после нового решения Трампа

Politico: В Конгрессе вздохнули с облегчением после приостановки Трампом пошлин
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Конгрессмены-республиканцы «вздохнули с облегчением» после того, как глава Белого дома Дональд Трамп принял решение приостановить введение импортных пошлин в отношении ряда стран. Об этом сообщает Politico.

«Я думаю, ликование — слишком громко сказано, но... это было очень позитивно», — рассказал сенатор Джон Корнин.

Также лидер большинства в Сенате Джон Тьюн отметил, что исполнительная власть продолжает работу над реализацией свей тарифной политики. По его мнению, американская администрация добилась «некоторых хороших результатов».

Ранее Трамп сообщил, что США немедленно приостанавливают на 90 дней введение зеркальных импортных пошлин для более 75 стран. В то же время американский лидер поднял тарифы для Китая до 125 процентов. Он объяснил это неуважением КНР к мировым рынкам.

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