Трамп приостановил введение пошлин в отношении десятков стран

Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин на импорт для более 75 стран

США немедленно приостановило введение зеркальных импортных пошлин для более 75 стран. Перерыв продлится 90 дней, об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США <...> и что они по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — указал президент США.

В то же время глава Белого дома поднял тарифы для Китая до 125 процентов. Он объяснил это неуважением КНР к мировым рынкам.

Главным условием для смягчения торговой политики против Китая Трамп называл отмену 34-процентных пошлин в отношении всех категорий американской продукции. В КНР не согласились с этим требованием и повысили ставки до 84 процентов, подчеркнув, что Пекин собирается бороться в торговой войне с Вашингтоном до конца.