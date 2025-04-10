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08:16, 10 апреля 2025Мир

Трамп приостановил введение пошлин в отношении десятков стран

Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин на импорт для более 75 стран
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США немедленно приостановило введение зеркальных импортных пошлин для более 75 стран. Перерыв продлится 90 дней, об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США <...> и что они по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — указал президент США.

В то же время глава Белого дома поднял тарифы для Китая до 125 процентов. Он объяснил это неуважением КНР к мировым рынкам.

Главным условием для смягчения торговой политики против Китая Трамп называл отмену 34-процентных пошлин в отношении всех категорий американской продукции. В КНР не согласились с этим требованием и повысили ставки до 84 процентов, подчеркнув, что Пекин собирается бороться в торговой войне с Вашингтоном до конца.

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