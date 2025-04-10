Трамп приостановил введение пошлин в отношении десятков стран

США немедленно приостановило введение зеркальных импортных пошлин для более 75 стран. Перерыв продлится 90 дней, об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США <...> и что они по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — указал президент США.
В то же время глава Белого дома поднял тарифы для Китая до 125 процентов. Он объяснил это неуважением КНР к мировым рынкам.
Главным условием для смягчения торговой политики против Китая Трамп называл отмену 34-процентных пошлин в отношении всех категорий американской продукции. В КНР не согласились с этим требованием и повысили ставки до 84 процентов, подчеркнув, что Пекин собирается бороться в торговой войне с Вашингтоном до конца.