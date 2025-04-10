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18:29, 10 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин на УАЗе попытался переехать студентов и напал на них с ножом

В Перми задержан россиянин, пытавшийся переехать на УАЗе обидевших его студентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Пермском крае задержали 28-летнего россиянина, напавшего на группу студентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в баре поселка Рябино между подозреваемым и группой студентов произошел конфликт, закончившийся дракой не в пользу местного жителя. План мести созрел быстро. Мужчина отправился домой на такси, сел за руль УАЗа и попытался переехать обидчиков. Но молодежь успела ретироваться из-под колес мстителя. Он выскочил, догнал одного из них, сильно избил и порезал ножом.

Раненого доставили в больницу, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.

Ранее сообщалось, что в Обнинске мужчина пытался напасть с пистолетом на двух сотрудников полиции.

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