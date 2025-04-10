Россиянин на УАЗе попытался переехать студентов и напал на них с ножом

В Перми задержан россиянин, пытавшийся переехать на УАЗе обидевших его студентов

В Пермском крае задержали 28-летнего россиянина, напавшего на группу студентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в баре поселка Рябино между подозреваемым и группой студентов произошел конфликт, закончившийся дракой не в пользу местного жителя. План мести созрел быстро. Мужчина отправился домой на такси, сел за руль УАЗа и попытался переехать обидчиков. Но молодежь успела ретироваться из-под колес мстителя. Он выскочил, догнал одного из них, сильно избил и порезал ножом.

Раненого доставили в больницу, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.

Ранее сообщалось, что в Обнинске мужчина пытался напасть с пистолетом на двух сотрудников полиции.