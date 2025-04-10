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16:16, 10 апреля 2025Наука и техника

Российские военные разработали антидроновый станок для ПКМ

В учебном центре ЦВО разработали антидроновый станок для пулемета ПКМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские военные разработали станок для пулемета Калашникова ПКМ, позволяющий эффективно поражать дроны. Об этом рассказал офицер отдела подготовки управления боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО) майор Дмитрий Еремин в беседе с «Красной звездой».

Еремин отметил, что антидроновый станок разработали в окружном учебном центре. «Он предназначен для удобного и в то же время простого в использовании приспособления для поражения беспилотных летательных аппаратов противника, а также наземных целей из положений стоя и с колена», — сказал Еремин.

Станок обеспечивает сектор обстрела 360 градусов по горизонтали, а вертикальные углы наводки составляют от минус 45 до плюс 90 градусов.

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В январе стало известно, что опору для поражения беспилотников огнем стрелкового оружия, которую разработал концерн «Калашников», испытали в зоне специальной военной операции. На станке можно закрепить оружие для поражения малоразмерных беспилотников на расстоянии до 300 метров.

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