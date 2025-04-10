Российские военные разработали антидроновый станок для ПКМ

В учебном центре ЦВО разработали антидроновый станок для пулемета ПКМ

Российские военные разработали станок для пулемета Калашникова ПКМ, позволяющий эффективно поражать дроны. Об этом рассказал офицер отдела подготовки управления боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО) майор Дмитрий Еремин в беседе с «Красной звездой».

Еремин отметил, что антидроновый станок разработали в окружном учебном центре. «Он предназначен для удобного и в то же время простого в использовании приспособления для поражения беспилотных летательных аппаратов противника, а также наземных целей из положений стоя и с колена», — сказал Еремин.

Станок обеспечивает сектор обстрела 360 градусов по горизонтали, а вертикальные углы наводки составляют от минус 45 до плюс 90 градусов.

В январе стало известно, что опору для поражения беспилотников огнем стрелкового оружия, которую разработал концерн «Калашников», испытали в зоне специальной военной операции. На станке можно закрепить оружие для поражения малоразмерных беспилотников на расстоянии до 300 метров.