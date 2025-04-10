Российский полицейский за взятку слил бизнесмену информацию из базы данных

В Красноярске полицейский за взятку передал бизнесмену информацию из базы данных

В Красноярске правоохранители задержали начальника отдела уголовного розыска отдела полиции, который за взятку слил бизнесмену информацию из базы данных. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован.

По версии следствия, в период с февраля 2021 по сентябрь 2022 года подозреваемый получил от предпринимателя 275 тысяч рублей за передачу информации из базы данных.

Ранее в Тольятти бывшего полицейского уличили в «сливе» информации из базы данных ГАИ