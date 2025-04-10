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20:33, 10 апреля 2025Силовые структуры

Российский полицейский за взятку слил бизнесмену информацию из базы данных

В Красноярске полицейский за взятку передал бизнесмену информацию из базы данных
Варвара Митина (редактор)

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске правоохранители задержали начальника отдела уголовного розыска отдела полиции, который за взятку слил бизнесмену информацию из базы данных. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован.

По версии следствия, в период с февраля 2021 по сентябрь 2022 года подозреваемый получил от предпринимателя 275 тысяч рублей за передачу информации из базы данных.

Ранее в Тольятти бывшего полицейского уличили в «сливе» информации из базы данных ГАИ

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