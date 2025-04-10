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17:02, 10 апреля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту застрял в снегу во время вылета

Shot: Направлявшийся в Архангельск самолет авиакомпании Utair застрял в снегу
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании Utair застрял в снегу в Ненецком автономном округе во время вылета. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел с направлявшимся из поселка Варандей в Архангельск Ан-24 в четверг, 10 апреля. По данным источника, в момент руления борт выкатился за пределы дорожки и передняя стойка его шасси застряла в снегу.

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Отмечается, что в салоне воздушного судна находился 41 человек, в том числе 38 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сейчас самолет буксируют на стоянку.

Ранее в самолете российской авиакомпании возникли проблемы с навигацией во время полета. Нештатная ситуация произошла 7 апреля с летевшим из Москвы в Калининград Airbus A321. В процессе захода на посадку экипаж доложил об отказе сигнала спутниковой навигационной системы.

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