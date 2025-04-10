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09:08, 10 апреля 2025Мир

Стало известно о начале переговоров России и США

Переговоры России и США в Стамбуле начнутся в 10 утра по московскому времени
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Переговоры России и США в Стамбуле о восстановлении работы дипломатических ведомств начнутся в 10 утра по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Второй раунд консультаций делегаций России и США в Стамбуле начнется в 10:00 по местного времени [совпадает с московским]», — отмечает агентство.

Также уточняется, что встреча представителей двух стран начнется сразу по прибытии делегаций на место переговоров. Россию представит посол России в США Александр Дарчиев, который по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле получил от американских представителей агреман.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в Стамбуле помогут обеим сторонам избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Дипломат напомнил, что российско-американские отношения еще недавно балансировали на грани разрыва. По его мнению, выйти из этого состояния будет непросто.

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