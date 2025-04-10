Трамп допустил встречу с Путиным в будущем

Трамп рассказал, что не исключает встречу с Путиным в будущем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским главой Владимиром Путиным. Об этом политик упомянул во время встречи с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

«В какой-то момент — да», — отметил Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он встретиться с российским президентом.

Дональд Трамп на фоне эскалации торговой войны с Китаем также отметил, что готов встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее сенатор от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп одновременно и восхищается российским лидером Владимиром Путиным, и боится его. По мнению Шиффа, Трамп лишь делает вид, что возмущен действиями России, тогда как в действительности не готов принимать против нее решительные меры.

До этого глава Белого дома опроверг заявления, что его отношения с Путиным якобы «находятся в нижней точке». Глава государства подчеркнул, что давно знаком с российским лидером и они хорошо знают друг друга.