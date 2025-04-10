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01:06, 10 апреля 2025Мир

Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия

Трамп: США обладают мощнейшим в мире оружием, о котором никто не знает
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. О наличии такого вооружения у США заявил глава страны Дональд Трамп в ходе встречи с представителями прессы в Белом доме, передает РИА Новости.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — подчеркнул американский лидер.

Трамп не стал уточнять, о каком оружии идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова купить у США большой пакет оружия вместо того, чтобы получить его бесплатно в рамках военной помощи. Он добавил, что Киев будет считать этот пакет гарантией безопасности.

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