Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия

Трамп: США обладают мощнейшим в мире оружием, о котором никто не знает

Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. О наличии такого вооружения у США заявил глава страны Дональд Трамп в ходе встречи с представителями прессы в Белом доме, передает РИА Новости.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — подчеркнул американский лидер.

Трамп не стал уточнять, о каком оружии идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова купить у США большой пакет оружия вместо того, чтобы получить его бесплатно в рамках военной помощи. Он добавил, что Киев будет считать этот пакет гарантией безопасности.