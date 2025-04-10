Трамп по ошибке позвонил прозванному им неудачником экс-помощнику

CBS: Трамп ошибочно позвонил экс-помощнику Макмастеру, названному им неудачником

Работники Белого дома по ошибке устроили звонок американского лидера Дональда Трампа и его экс-помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого президент США за день до этого публично назвал неудачником. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на свои источники.

3 марта Макмастеру, который до этого работал на Трампа 13 месяцев, позвонили из Вашингтона и заявили, что с ним хочет поговорить президент. При этом накануне американский лидер в социальной сети Truth Social раскритиковал бывшего помощника за его недовольство позицией США в отношении России. Дословно Трамп назвал его «слабым и абсолютно неэффективным неудачником».

Глава Белого дома начал диалог с обращения: «Генри». После этого Герберт Макмастер понял, что Трамп собирался поговорить вовсе не с ним. «Господин президент, это Эйч Ар (сокращенно от Герберт Рэймонд — прим. «Ленты.ру») Макмастер», — уточнил он.

«Какого черта я должен разговаривать с Эйч Ар Макмастером?» — возмутился в ответ американский лидер и начал критиковать своего собеседника. Позднее выяснилось, что на самом деле президент хотел поговорить с губернатором штата Южная Каролина Генри Макмастером, но один из его помощников допустил ошибку.

Ранее стало известно о недовольстве администрации Трампа тем, что его нынешний советник по национальной безопасности Майк Уолтц «роет себе яму» нежеланием признать ошибку в скандале из-за группового чата в мессенджере Signal, куда случайно добавили корреспондента газеты The Atlantic Джеффри Голдберга. Журналист получил доступ к диалогу, в котором обсуждались удары по Йемену.