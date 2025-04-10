Украинские беспилотники атаковали энергообъекты под Луганском

Минобороны России заявило об атаке беспилотников ВСУ на энергообъекты в ЛНР

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали энергообъекты в Луганской народной республике. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 9 апреля в 3:22 в результате атаки беспилотника оборвались провода высоковольтной линии «Новодонбасская — Победа» филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС. Без света осталось промышленное предприятие «Стахановский завод ферросплавов».

Кроме того, в 10:48 утра того же дня из-за дрона отключилась высоковольтная линия электроподстанции «Антрацит». Информация о пострадавших не поступала.