Российская актриса Александра Бортич показала лицо без макияжа

Российская актриса Александра Бортич показала натуральное лицо. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 844 тысячи подписчиков.

30-летняя звезда телесериала «Фишер» предстала на размещенном снимке в темно-сером свитере и с объемной укладкой. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность.

В то же время в руках она держала букет розовых и желтых пионовидных роз. «На первом фото вы видите букет под названием "как не надо". А в карусели — букеты моей собственной сборки, которые, как мне кажется, идут под противоположным названием. Сегодня я соберу несколько букетов и подарю их вам», — написала актриса.

В марте Бортич вышла в свет в наряде с разрезом экстремальной длины. Так, она появилась на премьере фильма «Между нами химия» в удлиненном черном пиджаке с глубоким декольте и прозрачной юбке.

