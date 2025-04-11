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14:21, 11 апреля 2025Мир

Командира базы США в Гренландии уволили из-за критики Вэнса

Командира базы США в Гренландии Мейерс уволили из-за критики Вэнса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Senior Airman Kaitlin Castillo / U.S. Space Force

Пентагон отправил в отставку командира военной космической базы США Питуффик в Гренландии полковника Сюзанну Мейерс, ее обязанности будет исполнять полковник Шон Ли. Об этом сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в социальной сети Х.

«Полковник Сюзанна Мейерс, командир космической базы Питуффик, была отстранена от выполнения своих функций полковником Кеннетом Клоком, командиром космической бригады Дельта-1, 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия», — говорится в опубликованном им пресс-релизе.

К публикации Парнелла была прикреплена ссылка на материал портала Military.com. В этой статье говорится, что Мейерс после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию направила своему персоналу письмо, в котором выразила несогласие со словами политика.

«Я не претендую на понимание текущей политики, но я знаю, что опасения администрации США, обсуждавшиеся вице-президентом Вэнсом в пятницу, не отражают ситуацию на космической базе Питуффик», — написала полковник.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и его жена Уша посетили Гренландию. Политик обвинил Данию в том, что она неспособна защитить территорию.

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