Нападение пантеры на водителя попало на видео

В Малайзии пантера прыгнула на водителя грузовика, но его спасла бутылка с водой

В Малайзии пантера набросилась на водителя грузовика. Как пишет малайзийское издание The Star, инцидент попал на видео, снятое видеорегистратором другого автомобиля.

Водитель направлялся в Куала-Лумпур и вышел из машины, чтобы проверить ее состояние и заодно справить нужду. Нападение произошло, когда он мыл руки. По его словам, хищник прыгнул на него и попытался укусить за голову.

Мужчину спасла бутылка с водой, которую он держал в руках. Он сунул ее в пасть пантеры и помешал ей сжать зубы. В этот момент рядом остановился другой автомобиль. Его водитель помог пострадавшему вызвать скорую.

До сих пор плохо сплю, вижу кошмары про пантеру, которая на меня нападает. Не представляю, откуда она там вообще взялась. Это меня очень напугало и шокировало водитель грузовика

В больнице водителю грузовика наложили 30 швов на голову.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера, расположенном на территории ЮАР, стадо слонов напало на автомобиль. Животные успокоились, когда водитель заглушила двигатель.