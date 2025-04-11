Назван размер голливудских гонораров Юры Борисова

Кинокритик Шнейдеров: Юра Борисов заработает миллионы благодаря контракту с UTA

Российскому актеру Юре Борисову предрекли многомиллионные гонорары после подписания контракта с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). Комментарий кинокритика Давида Шнейдерова приводит Национальная служба новостей.

По словам критика, Борисов и его коллега по фильму «Анора» Марк Эйдельштейн проложили себе дорогу в студийный Голливуд. «Подписание контракта дает персонального агента. И агент очень тщательно следит за гонорарами. Можно говорить о том, что у Борисова и у Эйдельштейна гонорары будут порядка шести нулей», — заявил Шнейдеров.

Собеседник издания отметил, что из-за внешности и типажа Борисову в Голливуде будет сложнее, чем Эйдельштейну, которого называют «русским Тимоти Шаламе». «Для Юры сейчас главное — избежать стереотипа, чтобы его не начали использовать так же, как в "Аноре". Чтобы он не попал в струю бандитов, чтобы его не посадили на отрицательные роли», — отметил кинокритик.

10 апреля стало известно, что Борисов подписал контракт с крупнейшим агентством UTA, которое работало с такими звездами, как Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Кристофер Нолан, и многими другими деятелями мирового кинематографа. Ранее сообщалось, что Эйдельштейн подписал контракт с William Morris Endeavor (WME), с которым сотрудничали Анджелина Джоли и Роберт Дауни — младший.