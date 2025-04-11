Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 11 апреля 2025Наука и техника

Обнаружили скрытую причину мигрени

Daily Mail: Улучшение гигиены полости рта может снизить риск мигрени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Мигрень может быть связана с состоянием полости рта — к такому выводу пришли австралийские исследователи. Впервые было показано, что у женщин с плохим состоянием зубов и десен чаще возникают мигрени, а также боли в теле и синдром фибромиалгии. Об этом сообщает Daily Mail.

Мигрень поражает одного из семи человек, и большинство, примерно три четверти, составляют женщины. Именно поэтому в исследовании приняли участие преимущественно женщины — группа, наиболее уязвимая к хроническим болевым расстройствам, включая мигрень.

У 168 добровольцев ученые оценили самооценку состояния полости рта, а также частоту головных болей, мигреней и болей в животе. Половина участников с наихудшей оценкой гигиены рта регулярно страдала от мигрени.

Также был проанализирован состав микробиоты в слюне. Оказалось, что у страдающих мигренью повышено содержание условно-патогенной бактерии Mycoplasma salivarium во рту — она может участвовать в развитии заболеваний десен. Кроме того, выявлен избыток Bifidobacterium — бактерий, входящих в состав пробиотиков и «здоровых» йогуртов.

Хотя Bifidobacterium считается полезной, авторы предполагают, что в условиях полости рта ее кислотность и устойчивость к фтору могут мешать удалению при чистке зубов и влиять на развитие воспалений.

Ученые отмечают, что это первое исследование, показавшее явную связь между состоянием микробиоты рта и хронической болью у женщин. Улучшение гигиены полости рта может стать простым и доступным способом снижения риска мигрени и других болевых синдромов.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты причины отставки посла США на Украине

    Известный телеведущий упал на съемках телешоу в погоне за сыром

    Раскрыт план НАТО на третью мировую войну

    Раскрыт лучший способ усилить удовольствие в постели для обоих партнеров

    Названы имеющие право на досрочную пенсию категории россиян

    Погибла подписавшая контракт для не достигших мобилизационного возраста украинка

    Учительница изнасиловала ученика и пожаловалась на жестокость мужа

    Обнаружили скрытую причину мигрени

    Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ

    Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала грудь в откровенном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше