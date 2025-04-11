Погибла подписавшая контракт для не достигших мобилизационного возраста украинка

В зоне СВО погибла подписавшая контракт для людей от 18 до 24 лет украинка

Стало известно о гибели 21-летней украинки в зоне спецоперации (СВО), которая подписала «молодежный контракт» для не достигших мобилизационного возраста. Об этом сообщила ее мать на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Информация о смерти девушки появилась в начале апреля. Не уточняется при каких обстоятельствах она погибла.

Telegram-канал «Военный осведомитель» привел подсчеты, согласно которым девушка даже не прошла обещанную трехмесячную подготовку.

«Даже если она подписала контракт в день их анонса 11 февраля (что маловероятно), то от момента заключения до момента смерти прошло около 50 дней», — говорится в сообщении.

О том, что девушка подписала контракт, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил 29 марта. Она пошла на службу, так как у нее было медицинское образование, и, по ее мнению, она могла быть полезна армии.