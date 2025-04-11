Потери России из-за торговой войны США оценили

Экономист Исаков: Бюджет РФ может недополучить ₽1 трлн из-за торговой войны США

В 2025 году российский бюджет может недополучить более триллиона рублей из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Потери федеральной казны оценил главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков, его слова приводит «Российская газета».

Как полагали ранее в Минфине, плановые доходы от нефти и газа в бюджете должны составить 10,9 триллиона рублей. Однако на фоне торгового противостояния цены на российскую нефть Urals падали до 50 долларов за баррель и, отмечают в ведомстве, есть риск дальнейшего их снижения. По оценке эксперта, убытки могут составить порядка 2,5 процента от запланированных доходов. Компенсировать эти средства можно, повысив дефицит бюджета.

«В первом квартале 2025 года нефтегазовые доходы России сократились на 9,8 процента на фоне снижения цены нефти, крепкого рубля и сокращения экспорта газа по сравнению с первым кварталом 2024 года. В целом по году при ценах на нефть как в начале апреля это приведет к снижению доходов против плана на 15-20 процентов потере порядка 1,7-2 триллиона рублей против плана в 10,9 триллиона рублей», — добавил Исаков.

Исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) Памела Коук-Хэмилтон полагает, что взаимные пошлины, введенные властями ряда стран в ответ на резкое ужесточение таможенных тарифов США, приведут к кардинальным изменениям в мировой торговле. Экономическое противостояние может привести к снижению глобальной торговли на три процента к 2040 году. Такой вариант развития событий возможен, если власти ряда государств не откажутся от взаимных пошлин и сохранят их в долгосрочной перспективе.