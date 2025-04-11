Мировой торговле спрогнозировали кардинальные изменения

Глава ITC Коук-Хэмилтон: Взаимные пошлины перевернут логистические маршруты

Взаимные пошлины, введенные властями ряда стран в ответ на резкое ужесточение таможенных тарифов США, приведут к кардинальным изменениям в мировой торговле. Такое мнение высказала исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) Памела Коук-Хэмилтон, ее слова приводит ТАСС.

Экономическое противостояние Вашингтона с большинством стран может привести к снижению глобальной торговли на три процента к 2040 году. Этот сценарий реализуется, если власти ряда государства не откажутся от взаимных пошлин и сохранят их в долгосрочной перспективе, предупредила глава ITC.

Подобные ограничения также станут причиной масштабной трансформации мировой логистической цепочки. Одними их главных пострадавших от пошлин президента США Дональда Трампа Коук-Хэмилтон назвала страны с развивающейся экономикой — Мексику и Вьетнам. Первая с большой долей вероятности в обозримой перспективе перенаправит экспортные потоки с рынков США, Китая, Евросоюза (ЕС) и стран Латинской Америки в Канаду, Бразилию и Индию. Вторая, в свою очередь, переориентирует географию поставок с США, Мексики и Китая на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Республики Корея, заключила исполнительный директор ITC.

Ранее Коук-Хэмилтон оценила потенциальный ущерб мировой экономики от взаимных пошлин в 0,7 процента глобального ВВП и выше. Развязанное США торговое противостояние в наибольшей степени ударит по Мексике, Таиланду и странам юга Африки. Таможенные войны негативным образом отразятся на экономическом потенциале самих Соединенных Штатов и Китая.

Согласно подсчетам Bloomberg, эскалация торговых конфликтов в обозримой перспективе затронет экспортные потоки на общую сумму примерно 33 триллиона долларов. Ущерб глобального ВПП только в 2025 году может составить несколько триллионов, предупредила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.