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13:51, 11 апреля 2025Экономика

Влияние развязанной США торговой войны на мировую экономику оценили

Глава ITC Коук-Хэмилтон: Мировой ВВП может сократиться на 0,7 % к 2040 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мировая экономика может сократиться на 0,7 процента к 2040 году из-за торговых войн, вызванных агрессивной экономической политикой президента США Дональда Трампа. Такой прогноз дала исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) Памела Коук-Хэмилтон, ее слова приводит ТАСС.

Подобный ущерб, отметила аналитик, будет вызван в результате импортных пошлин США и ответных мер других стран. Однако эта оценка не учитывает влияние повышенных тарифов на китайские и американские товары, которые утвердили Вашингтон и Пекин в ходе эскалации торговой войны. Потенциальный урон мировой экономики с учетом этих мер может быть еще выше, предупредила Коук-Хэмилтон.

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Главными пострадавшими из-за развязанной США глобального торгового противостояния, добавила она, станут помимо Китая и самих Соединенных Штатов Мексика, Таиланд, а также страны юга Африки. Иными словами, с наибольшим ущербом в основном столкнутся страны с развивающейся экономикой, пояснила глава ITC.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что в случае возобновления действия повышенных пошлин США в отношении большинства стран мира под угрозой могут оказаться торговые потоки на общую сумму примерно 33 триллиона долларов. Потери глобального ВВП только в 2025 году рискуют составить несколько триллионов, прогнозировала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндура предупредил, что торговые войны могут в значительной степени нарушить глобальные цепочки поставок и привести к товарному дефициту.

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