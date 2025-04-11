Премьер Грузии оценил отношения с Россией

Премьер Кобахидзе: Грузия поддерживает мирные отношения с Россией

Грузия поддерживает мирные отношения с Россией, несмотря на существующие территориальные вопросы. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«У нас мирное видение касаемо нашей политики в отношении Российской Федерации. (...) Мы следуем очень мирному и прагматичному видению. У нас нет дипломатических отношений с РФ, но в то же время мы следуем активной экономической политике — у нас есть экономическое и торговое партнерство с РФ», — сказал он.

Политик подчеркнул, такой подход работает и экономика страны развивается. Он добавил, что Грузия проводит мирную политику на Южном Кавказе, несмотря на сложности региона и существующие конфликты. По словам Кобахидзе, Тбилиси всегда играл позитивную роль в вопросах укрепления мира в регионе.

Ранее Ираклий Кобахидзе оценил вероятность воссоединения Грузии с Абхазией и Осетией. По его словам, это реально и республика должна проявить терпение.