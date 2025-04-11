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18:36, 11 апреля 2025Экономика

Расходы США с момента инаугурации Трампа резко выросли

WSJ: Расходы США с момента инаугурации Трампа выросли на $154 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Chip Somodevilla / Pool / File Photo / Reuters

Государственные расходы США с момента инаугурации президента Дональда Трампа выросли на 154 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов сообщает The Wall Street Journal.

Траты федеральной казны резко увеличились, несмотря на работу департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет Илон Маск, и который должен был сократить расходы.

«DOGE заявляет о сокращении расходов на 150 миллиардов долларов, но анализ показывает, что эти усилия пока не привели к результату. Хотя поступления с налогов, пошлин и других сборов также растут, этого недостаточно, чтобы поспеть за ростом расходов», — отмечают аналитики.

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На текущий момент департамент Маска добился снижения расходов на управление транспортной безопасности на 22 миллиона долларов. Экономия от закрытия министерства образования составила еще четыре миллиарда. В то же время выплаты на социальные пособия выросли более чем на 32 миллиарда долларов, на медицинские программы — на 28 миллиардов долларов, а стоимость обслуживания госдолга поднялась более чем на 25 миллиардов. Расходы на зарплаты госслужащих также подросли на три миллиарда.

Как ранее отмечали в DOGE, на отмене программ поддержки разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) удалось сэкономить 145 миллионов долларов. Этого удалось достичь благодаря отмене 16 контрактов в рамках программ DEI министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также министерством финансов. На этом Маск останавливаться не намерен: он рассчитывает сократить траты США на два триллиона долларов, принятые DOGE меры уже привели к увольнению тысяч сотрудников ведомств и приостановке многих программ финансовой помощи.

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