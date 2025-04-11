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14:40, 11 апреля 2025Россия

Российский военкор заявил о невозможности для генерала Попова «искупить вину кровью»

Военкор Котенок: Генерал-майору Ивану Попову не дают искупить вину кровью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Проходящему по делу о масштабных хищениях генерал-майору Ивану Попову не дают искупить «весьма сомнительную» вину кровью. Невозможность отправки офицера на специальную военную операцию (СВО) прокомментировал российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

Как заявил журналист, ситуация генерал-майора оказалась «куда прозаичнее и печальнее, нежели сообщалось ранее».

«Ни командующим группировкой, ни командиром штурмового отряда, ни даже рядовым Спартак (позывной генерал-майора Ивана Попова — прим. «Ленты.ру») на войну не едет. Система вновь показала себя неповоротливой неуклюжей машиной», — высказался военкор.

Как сообщалось ранее, суд в Москве решил не освобождать из-под стражи бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова. В Кремле не стали комментировать намерения генерала уйти на СВО.

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