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08:03, 11 апреля 2025Силовые структуры

Собчак оштрафовали за неоплату другого штрафа

Московский суд оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Московский суд оштрафовал журналистку Ксению Собчак. Причиной стало то, что она вовремя не оплатила другой штраф, передает РИА Новости.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в сообщении. При этом в инстанции не стали уточнять сумму назначенного штрафа. Кроме того, неизвестно, за что журналистку оштрафовали в первый раз.

В марте суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит Собчак и ресторатору Антону Пинскому, выплатить миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака.

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