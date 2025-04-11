Собчак оштрафовали за неоплату другого штрафа

Московский суд оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа

Московский суд оштрафовал журналистку Ксению Собчак. Причиной стало то, что она вовремя не оплатила другой штраф, передает РИА Новости.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в сообщении. При этом в инстанции не стали уточнять сумму назначенного штрафа. Кроме того, неизвестно, за что журналистку оштрафовали в первый раз.

В марте суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит Собчак и ресторатору Антону Пинскому, выплатить миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака.