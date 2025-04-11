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21:12, 10 апреля 2025Мир

Трамп заявил о переброске американских войск в Панаму

Трамп заявил, что США направили в Панаму много военных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных. Его цитирует РИА Новости.

«Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше», — заявил американский лидер. По его словам, сейчас эти территории находятся под контролем.

Ранее сообщалось, что соединенные Штаты и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщал, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу.

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