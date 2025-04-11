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09:08, 11 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о беспорядочном отступлении ВСУ из Курской области

Боец ВСУ Черный: Лишь две украинские бригады смогли отступить из Курской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Лишь две украинские бригады из десяти смогли отступить из Курской области, сохранив боевые порядки. О беспорядочном отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский боец Антон Черный, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«По-нормальному были выведены только две — не могу сказать, какие. Остальные — на велосипедах, пешком по 16 километров, пленных куча... Мы, наверное, и сказать не можем, сколько у нас без вести пропавших», — рассказал военный.

Он также выразил уверенность, что вторжение ВСУ в Курскую область было ошибочным решением, поскольку Киеву не удалось добиться снижения темпа наступления российских военных в Донбассе.

Ранее на карте показали продвижение России в Курской области с начала апреля. С этого времени на этом направлении боевых действий выделились два наиболее активных участка: рубеж Журавка — Басовка в Сумской области и участок Олешня — Гуево в Курской области.

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