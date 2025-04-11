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16:07, 11 апреля 2025Экономика

В Кремле высказались о внимании к последствиям пошлин Трампа

Песков: Экономический блок внимательно следит за последствиями пошлин Трампа
Вячеслав Агапов
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Экономический блок российского правительства внимательно следит за последствиями пошлин американского президента Дональда Трампа. Об этом высказался пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, его цитируетТАСС.

Как заявил представитель Кремля, власти делают все для минимизации последствий торговой войны для России.

В начале апреля администрация Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран ставки оказались в несколько раз выше — вплоть до 50 процентов. Позднее Вашингтон приостановил действие повышенных тарифов для 75 стран — тех, кто не принимал ответные меры. Продукцию Китая в конечном счете обложили ставкой в 145 процентов от таможенной стоимости.

Ряд экспертов считают, что из-за ужесточения торговли Китай может нарастить поставки в Россию. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, КНР может увеличивать поставки в страны БРИКС, в том числе в Россию, «которая, разумеется, не будет облагать этот импорт тарифами, поскольку Китай является крупнейшим покупателем российского сырья», указывает она. В теории это могут быть автомобили и запчасти, электроника и бытовая техника, одежда и товары повседневного спроса, а также «зеленые технологии».

В то же время на фоне торгового противостояния падают цены на российскую нефть Urals, что ведет к снижению получаемых федеральным бюджетом средств. Как отмечает главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков, в результате действия импортных тарифов убытки казны РФ могут составить порядка 2,5 процента от запланированных доходов — более триллиона рублей.

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