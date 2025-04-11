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22:44, 10 апреля 2025Россия

В России оценили значение переговоров с США

Депутат Слуцкий назвал целью переговоров с США преодоление дипломатической войны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Переговоры между Россией и США в Стамбуле позволят сторонам преодолеть последствия дипломатической войны, развязанной бывшими американскими лидерами Бараком Обамой и Джо Байденом. Такое мнение высказал депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

«Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, развязанной Обамой и продолженной Байденом», — заявил политик, отметив, что сейчас стороны должны идти к нормализации работы дипмиссий.

Слуцкий добавил, что большое значение имеет то, что стороны продолжают диалог и слышат друг друга, продвигаясь в разрешении сложных вопросов взаимодействия.

Переговоры России и США в Стамбуле состоялись 10 апреля, продлившись пять с половиной часов. Посол России в США Александр Дарчиев заявлял, что стороны продвинули нормализацию работы посольств двух государств.

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