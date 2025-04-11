Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 11 апреля 2025Экономика

Внешний долг России резко вырос

ЦБ: В первом квартале 2025-го внешний долг России вырос на 7,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В первом квартале 2025-го внешний долг России резко вырос. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

По состоянию на 1 апреля внешний долг РФ вырос до 312,4 миллиарда долларов. За три месяца он увеличился на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6 процента.

«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Ранее в Счетной палате отметили, что по итогам 2024 года государственный долг России вырос на 13,5 процента или почти на 3,5 триллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года он достиг 14,5 процента ВВП. Отдельно внутренний долг составил 23,74 триллиона рублей — это 89 процентов от утвержденного верхнего предела государственного внутреннего долга.

Расходы на обслуживание госдолга в 2024 году поднялись на 35 процентов, а их доля в общих бюджетных расходах достигла 5,8 процентах. Аудиторы предупредили, что активная продажа Минфином облигаций с переменным купоном опасна для исполнения бюджета, потому что в случаях роста инфляции, повышения ключевой ставки или реализации внешних рисков выплаты могут резко вырасти.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не стоит ждать прорывов». Путин встретится со спецпосланником Трампа в Петербурге. Тот перед переговорами сходил в синагогу

    В Россию к Пасхе привезут Благодатный огонь из Иерусалима

    Врач привела веские аргументы в пользу чашки кофе по утрам

    Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

    Женщина подралась с крокодилом

    Россиянки стали реже топить соседей

    Прокуратура попросила признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми

    В Раде допустили значительное сокращение депутатов из-за уменьшения населения Украины

    У звезды «Эйфории» диагностировали неизлечимую болезнь

    В Москве похоронили Пашу Техника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше