ЦБ: В первом квартале 2025-го внешний долг России вырос на 7,6 процента

В первом квартале 2025-го внешний долг России резко вырос. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

По состоянию на 1 апреля внешний долг РФ вырос до 312,4 миллиарда долларов. За три месяца он увеличился на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6 процента.

«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Ранее в Счетной палате отметили, что по итогам 2024 года государственный долг России вырос на 13,5 процента или почти на 3,5 триллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года он достиг 14,5 процента ВВП. Отдельно внутренний долг составил 23,74 триллиона рублей — это 89 процентов от утвержденного верхнего предела государственного внутреннего долга.

Расходы на обслуживание госдолга в 2024 году поднялись на 35 процентов, а их доля в общих бюджетных расходах достигла 5,8 процентах. Аудиторы предупредили, что активная продажа Минфином облигаций с переменным купоном опасна для исполнения бюджета, потому что в случаях роста инфляции, повышения ключевой ставки или реализации внешних рисков выплаты могут резко вырасти.