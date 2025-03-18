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09:14, 18 марта 2025Экономика

Российский госдолг вырос

Счетная палата сообщила о росте госдолга на 3,5 триллиона рублей в 2024 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года государственный долг России вырос на 13,5 процента или почти на 3,5 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2024 год, на которую ссылается ТАСС.

По состоянию на 1 января 2025 года госдолг достиг 14,5 процента ВВП. Отдельно внутренний долг составил 23,74 триллиона рублей — это 89 процентов от утвержденного верхнего предела государственного внутреннего долга.

Внешний долг равен 52,109 миллиарда долларов, что, в свою очередь, составляет 82,7 процента от верхнего предела. Из-за отсутствия заимствований на внешних рынках такая задолженность сократилась на 1,2 миллиарда долларов, хотя и выросла на 1,7 миллиарда евро в связи с укреплением европейской валюты по отношению к американской.

Расходы на обслуживание госдолга в 2024 году поднялись на 35 процентов, а их доля в общих бюджетных расходах достигла 5,8 процентах. Аудиторы предупреждают, что активная продажа Минфином облигаций с переменным купоном несет риски для исполнения бюджета, потому что любое изменение условий (рост инфляции, повышение ключевой ставки, реализация внешних рисков) может привести к резкому росту выплат.

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