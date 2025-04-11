Возможность перенести производство Apple из Китая в США оценили

Муртазин: Перенос производства Apple из Китая в США невозможен

Перенос мощностей Apple из Китая в США невозможен, это утопия. Так оценил возможность компании выполнить требования президента Дональда Трампа к локализации производства ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит РИА Новости.

В начале апреля американский лидер распорядился ввести импортные тарифы для ряда стран. Для кого-то их размер составил 10, а для кого-то — все 50 процентов. Условием снижения пошлин Трамп назвал отмену аналогичных барьеров для товаров из США или перенос производства товаров на американскую территорию. Впоследствии тарифы против стран, которые не инициировали ответных мер, временно смягчили. Пошлины против Китая же выросли до 145 процентов, а ответные тарифы КНР — до 84 процентов.

Аналитик Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush подсчитал, что, если iPhone начнут собирать в США, его цена вырастет в три раза. Если корпорация будет производить гаджеты на заводе в Западной Вирджинии или Нью-Джерси, цена устройства составит 3500 долларов. По словам Айвза, если бы компания перевела в США только десять процентов производства, это стоило бы ей трех лет и 30 миллиардов долларов.

«Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия», — подчеркнул Муртазин.

В то же время Apple объявила о переносе производства AirPods в США, чтобы снизить негативное влияние от новых американских пошлин. Наушники AirPods считаются одним из важнейших продуктов для Apple, их для американской корпорации производит китайская фирма Luxshare. Руководители Luxshare заметили, что пошлины президента Трампа не сильно повлияют на прибыль и выручку, так как производитель AirPods отправляет в США лишь небольшую долю готовой продукции. Однако в компании все равно намерены вывести производство из Китая.