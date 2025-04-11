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12:09, 11 апреля 2025Силовые структуры

Задержанные в Ингушетии за связь с боевиками ИГ оказались имамами

Двух имамов обвинили в связи с боевиками ИГ, напавшими на пост ДПС в Ингушетии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Двое мужчин, которых сотрудники спецслужб задержали в Ингушетии по подозрению в связях с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), оказались имамами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мухаммад Тамасханов был задержан в Назрани, а Магомед Султыгов — в Карабулаке. Имамов считают сторонниками радикальных религиозных идей.

По версии следствия, они неоднократно контактировали с пособником террористической ячейки, а также были связаны с группой Амирхана Гуражева (внесен в России в список террористов и экстремистов) — члены этой банды в 2023 году напали на пост ДПС в Ингушетии. Жертвами их действий стали трое полицейских.

Уточняется, что мужчины знали о готовящемся нападении боевиков, но не сообщили о нем в правоохранительные органы. В отношении них возбуждено дело о несообщении о преступлении.

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