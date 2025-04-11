Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

В Ингушетии спецслужбы со стрельбой задержали мужчин, связанных с боевиками ИГ

В Ингушетии сотрудники спецслужб задержали двух мужчин по подозрению в связах с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), которые напали на пост ГАИ в 2023 году. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в оперативных службах и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как силовики проходят в дом одного из злоумышленников. Тот держит в руках пистолет и начинает стрелять в пол.

По данным издания, задержанные – двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения. Предварительно, они неоднократно контактировали с пособником террористической ячейки, а также были связаны с группой Амирхана Гуражева (внесен в России в список террористов и экстремистов) — члены этой банды в 2023 году напали на пост ДПС в Ингушетии, жертвами чего стали трое полицейских.

Уточняется, что злоумышленники знали о готовящемся нападении боевиков, но не сообщили о нем в правоохранительные органы. В отношении них возбуждено дело о несообщении о преступлении.

