Стали известны подробности боестолкновения силовиков и боевиков в Ингушетии

В Ингушетии перестрелку с правоохранителями устроили те же боевики, что напали на пост ДПС

Стали известны подробности боестолкновения правоохранителей и боевиков в Ингушетии. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РБК.

Отмечается, что перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.

Трое полицейских погибли в ходе боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции (КТО). Один из погибших был старшим участковым, двое были направлены из других частей МВД. Еще семеро силовиков ранены. В настоящий момент боевики прекратили стрельбу, однако у них еще имеется оружие.

Ранее сообщалось, что в Малгобекском районе Ингушетии группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые блокированы в одном из домовладений.

3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии с 20:00 (по московскому времени) ввели режим контртеррористической операции. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.