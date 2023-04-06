В российском регионе трое силовиков погибли в боестолкновении с террористами

В Ингушении трое полицейских погибли в ходе боестолкновения с террористами

В Ингушетии трое полицейских погибли в ходе боестолкновения с террористами в зоне проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из погибших был старшим участковым, двое были направлены из других частей МВД. Отмечается, что еще семеро силовиков ранены.

В настоящий момент террористы прекратили стрельбу, однако у них еще имеется оружие.

Ранее сообщалось, что в Малгобекском районе Ингушетии группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые блокированы в одном из домовладений.

3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии с 20:00 (по московскому времени) ввели режим контртеррористической операции. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.

