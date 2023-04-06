В российском регионе боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания

В Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания

В Малгобекском районе Ингушетии группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом РИА Новости сообщил оперативный штаб региона.

По информации агентства, в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет столкновение с группой боевиков, которые блокированы в одном из домовладений.

3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии с 20:00 (по московскому времени) ввели режим контртеррористической операции. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.

Ранее неизвестные с огнестрельным оружием напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.