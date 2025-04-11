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17:33, 11 апреля 2025Россия

Затянутого под пресс на картонном заводе россиянина сняли на видео

В Нижнем Новгороде рабочего затянуло под пресс на картонном заводе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Канавинском районе Нижнего Новгорода рабочего затянуло под пресс картонного завода. Об этом сообщила госинспекция труда по региону на своем сайте.

Как стало известно, 10 апреля 31-летний сотрудник компании «Николь-Пак-Империал» занимался заправкой полоски картона в сушильное отделение оборудования, когда его рука и туловище оказались затянуты между валиком и прессовым сукном. Коллеги мужчины остановили устройство, вызвали медиков и попытались оказать первую помощь пострадавшему, однако спасти рабочего не удалось.

Правоохранители сняли место происшествия на видео, которое опубликовал в Telegram Следственный комитет по Нижегородской области. На кадрах видно прикрытое белой тканью тело и висящее на оборудовании предупреждение о риске попадания в него одежды.

В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушениях требований охраны труда, приведших к смерти человека.

Ранее в Самаре 23-летняя девушка лишилась скальпа после происшествия на заводе. Как стало известно, пострадавшая проходила мимо станка и пропустила двигавшихся на встречу рабочих, однако не учла близость к оборудованию. В результате волосы россиянки намотало на пруток металла.

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