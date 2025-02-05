23-летняя россиянка лишилась скальпа после попадания волос в станок на заводе

В Самаре работающая на заводе 23-летняя девушка лишилась скальпа

В Самаре 23-летняя девушка лишилась скальпа после попадания волос в станок на заводе. Трагедию на российском предприятии признали несчастным случаем, однако возбуждать уголовное дело в отношении директора не стали. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Компания, где раньше работала горожанка, занимается обработкой металлических изделий. Пострадавшая занимала там должность контролера ОТК. В ее обязанности входило контролировать соответствие продукции на токарных станках.

Весной прошлого года девушка на смене проходила мимо станка. Ей навстречу двигались рабочие, и она решила их пропустить. Россиянка не учла, что подобралась слишком близко к оборудованию. Ее волосы, собранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла.

Позже врачи диагностировали у девушки сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы.

Следователи начали проверку, они выяснили, что на производстве отсутствовал технический регламент по безопасной работе с оборудованием. Кроме того, ими были выявлены недостатки в охране труда. Другие сотрудники делились, что начальник не выдавал им головные уборы. Защиту рабочие закупали сами.

После окончания всех оперативных мероприятий директора завода захотели привлечь к ответственности. Однако затем с мужчины сняли все обвинения и не увидели в его действиях состава преступления. Начальник на допросе рассказал, что якобы не раз делал замечания пострадавшей за распущенные волосы.

Жительница Самары до сих пор проходит реабилитацию. Несмотря на удручающее состояние, она прошла две экспертизы, одна из которых признала средний вред ее здоровью.

Ранее сообщалось, что в Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки на ватрушке.