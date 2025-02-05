Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 5 февраля 2025Россия

23-летняя россиянка лишилась скальпа после попадания волос в станок на заводе

В Самаре работающая на заводе 23-летняя девушка лишилась скальпа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Byjeng / Shutterstock / Fotodom  

В Самаре 23-летняя девушка лишилась скальпа после попадания волос в станок на заводе. Трагедию на российском предприятии признали несчастным случаем, однако возбуждать уголовное дело в отношении директора не стали. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Компания, где раньше работала горожанка, занимается обработкой металлических изделий. Пострадавшая занимала там должность контролера ОТК. В ее обязанности входило контролировать соответствие продукции на токарных станках.

Весной прошлого года девушка на смене проходила мимо станка. Ей навстречу двигались рабочие, и она решила их пропустить. Россиянка не учла, что подобралась слишком близко к оборудованию. Ее волосы, собранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла.

Позже врачи диагностировали у девушки сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы.

Следователи начали проверку, они выяснили, что на производстве отсутствовал технический регламент по безопасной работе с оборудованием. Кроме того, ими были выявлены недостатки в охране труда. Другие сотрудники делились, что начальник не выдавал им головные уборы. Защиту рабочие закупали сами.

После окончания всех оперативных мероприятий директора завода захотели привлечь к ответственности. Однако затем с мужчины сняли все обвинения и не увидели в его действиях состава преступления. Начальник на допросе рассказал, что якобы не раз делал замечания пострадавшей за распущенные волосы.

Жительница Самары до сих пор проходит реабилитацию. Несмотря на удручающее состояние, она прошла две экспертизы, одна из которых признала средний вред ее здоровью.

Ранее сообщалось, что в Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки на ватрушке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

      Женщинам оказалось проще мужчин взять ипотеку в России

      В России решили обратиться к Путину с вопросом о семьях попавших в плен военных

      19-летний сын Дэвида Бекхэма сделал татуировку в честь отца

      В России подняли цену нефти для расчета налогов

      Появились первые фото обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

      23-летняя россиянка лишилась скальпа после попадания волос в станок на заводе

      В России появятся музейные сертификаты для одной категории граждан

      Россияне за день раскупили билеты на удобные поезда в Анапу

      В МИД Украины природные ресурсы страны назвали стратегическим интересом для Киева и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше