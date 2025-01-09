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12:28, 9 января 2025Россия

Российский школьник снял с себя скальп во время катания с горки

В Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки на ватрушке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, ребенок спускался по льду на ватрушке, но в какой-то момент не справился с управлением и упал, получив тяжелую травму головы.

«Мальчик буквально снял себе скальп», — поделился очевидец. По его словам, была минусовая температура воздуха и снег покрылся твердой коркой льда.

Предположительно, именно это и стало причиной тяжелой травмы головы, которую получил мальчик. В каком состоянии находится ребенок — не уточняется.

Ранее в Нижегородской области привязанного к собаке школьника на тюбинге сбил джип. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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