Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:2
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Пари Нижний Новгород
1:1
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Трактор
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|Quarter Finals. 1-й тур
Рубин
1:0
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Коламбус Блю Джекетс
6:0
Перерыв
live
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ахмат
2:1
2-й тайм
live
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
20:45, 12 апреля 2025Спорт

Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

Олимпийский чемпион Доминик Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек пожаловался на угрозы от зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его слова приводит iSport.

Гашек заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему. Он посчитал, что министерство внутренних дел Чехии должно реагировать на эти заявления.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого Медведев в своем Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    В ЛНР заявили об активном использовании ВСУ дронов украинского производства

    Мерц не стал отвечать на вопрос об отправке военных на Украину

    Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

    Эстония нашла на идущем в Россию танкере десятки нарушений

    Туристов из России задержали в Тунисе за картонку на окне

    Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

    В Раде допустили уничтожение F-16 украинской ПВО

    Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер перед гонкой

    Украину уличили в разгуле принудительной проституции и педофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше