Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

Олимпийский чемпион Доминик Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек пожаловался на угрозы от зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его слова приводит iSport.

Гашек заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему. Он посчитал, что министерство внутренних дел Чехии должно реагировать на эти заявления.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого Медведев в своем Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.