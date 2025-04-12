На Украине под санкции попали бывшие соратники Януковича

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывших украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении четырех бывших высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры будут действовать в отношении соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича. Под санкции попали исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году Сергей Арбузов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший владелец сети бытовой техники «Эльдорадо» Виктор Полищук, а также совладелица банка IBOX и основательница «Финансовой компании Лео» Алена Шевцова.

Теперь им фактически запрещено заниматься экономической деятельностью на территории Украины.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко. Его лишили государственных наград, запретили совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.