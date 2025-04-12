Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 12 апреля 2025Бывший СССР

На Украине под санкции попали бывшие соратники Януковича

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывших украинских чиновников
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении четырех бывших высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры будут действовать в отношении соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича. Под санкции попали исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году Сергей Арбузов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший владелец сети бытовой техники «Эльдорадо» Виктор Полищук, а также совладелица банка IBOX и основательница «Финансовой компании Лео» Алена Шевцова.

Теперь им фактически запрещено заниматься экономической деятельностью на территории Украины.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко. Его лишили государственных наград, запретили совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла еще один F-16 во время боевого вылета. Истребитель могли сбить собственные силы ПВО

    Стали известны подробности биографии летчика сбитого F-16

    В США поделились неожиданными деталями посмертной охоты на Гитлера

    В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

    Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о возвращении на международную арену

    Украинцам посоветовали «закрыть ротики» на тему демобилизации

    Женщина обменяла приемную дочь на обезьянку

    В российском регионе восстановили движение поездов после падения БПЛА

    Депутат Рады раскрыл сигнал Зеленскому от США

    Часть группы освобожденных в Тунисе россиян вернулась на родину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше