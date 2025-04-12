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01:34, 12 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины

Келлог обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил об искажении газетой The Times его слов о «зонах контроля». Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — указал он. Келлог подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.

В статье британской газеты утверждалось, что спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин.

Ранее Келлог выступил против инициативы спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа о том, что самым быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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