Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины

Келлог обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил об искажении газетой The Times его слов о «зонах контроля». Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — указал он. Келлог подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.

В статье британской газеты утверждалось, что спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин.

Ранее Келлог выступил против инициативы спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа о том, что самым быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.